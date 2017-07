gradskodete Registrirani korisnik



Quote: Solna Kiselina kaže: kaže:



Predobro. Sta je to, 5 finala zaredom i dva osvojena Wimbledona. Jedan protiv travara GOAT-a u peaku, bezveze.

Dok ne prekuca Halle, po mogucnoscu da je 250, na travi nije nista napravio.



I jos samo Queens i to je to, zalosno malo. lol



Da izvinete, i Stuttgart je na travi. Al njemacka trava je manje zelena.



a i bolje je da je spusil sada nego da ga Cile masakrira u srijedu 2006-2011 je weak era. od 2011 neki drugi klinci se pocinju nesto pitati.a i bolje je da je spusil sada nego da ga Cile masakrira u srijedu

