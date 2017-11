Cesc XXX



Jest da je igra dosta pala ali morali su izostanci doći na naplatu kad tad. Točnije jedan izostanak,a to je onaj Pogbe koji je jednostavno ključni čovjek ekipe.

Što se tiče Mikhitaryana ja mislim da je tip precjenjen do neba i da se mene pita vratio bih ga u Dortmund ekspresno. Taj i kad zabije gol ili asistira zapravo odigra za kurac. Ne pamtim jednu utakmicu u Unitedu gdje je on odigrao odlično.

Pa ni bolje Unitedove momčadi nisu pobjeđivale na Stamford Bridgeu, nije da se jučer očekivala pobjeda. Jedina utakmica ove sezone za koju se može reći da je kiks je poraz od Huddersfielda.

